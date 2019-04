La fòbia a volar és un trastorn psicològic els símptomes es donen principalment durant la infantesa primerenca, segons ha explicat el doctor Pedro Adrados, psicòleg clínic de l'Hospital Vithas La nostra Senyora d'Amèrica de Madrid, que ha destacat que el seu origen encara és desconegut encara que generalment es s'associa a situacions traumàtiques del pacient o al relat d'altres persones.









En aquest sentit, l'expert ha assenyalat que no s'ha de confondre la fòbia amb la desconfiança que pugui produir agafar un avió. Aquesta diferència es basa en el grau d'amenaça amb el qual es viu el fet i la incapacitat que provoca aquest estat d'alerta en la vida de l'individu. Dins d'aquesta fòbia hi ha dos grups. D'una banda, hi ha aquells en els quals la seva por es relaciona amb un possible accident, i, de l'altra, es troben les persones el por s'associa amb el risc de patir un atac d'ansietat.





QUAN LA POR ÉS INCAPACITANT, EL MILLOR ÉS ANAR A PSICÒLEG





En aquest context, el doctor ha destacat que quan la por és incapacitant per a la persona en qüestió, la millor solució és acudir al psicòleg. Una de les "principals" tècniques que es duen a terme en aquest tipus de trastorns és l'exposició, que "s'ha de fer de manera segura, controlada i gradual, proporcionant al pacient les eines necessàries per superar aquesta por".





També són importants les tècniques que permeten disminuir l'activació neurovegetativa de l'ansietat, com taquicàrdies, sudoració o hiperventilació. Per a aquests casos s'utilitzen tècniques de relaxació i meditació com ioga o respiracions abdominals. Pel que fa al nivell cognitiu, l'expert ha destacat l'aprenentatge de tècniques per evitar l'expectació ansiosa i normalitzar les pors compartint-los amb l'entorn. A més, ha explicat que cal tenir en compte l'estat d'alerta del pacient.





"Quan esperem que alguna cosa dolenta passi, és fàcil tendir a interpretar cada senyal com premonitòria. Tota l'atenció està posada en els símptomes d'ansietat i cada circumstància que ens esdevé és interpretada com amenaçant. En el seu lloc podem anticipar-nos i buscar estratègies de distracció: llegir, escoltar música, veure una pel·lícula o si podem, intentar dormir", ha assenyalat el doctor.





Finalment, ha posat en relleu que a nivell farmacològic es poden receptar betabloquejants o sedants pautats i supervisats per un psiquiatra i un psicòleg.





COM EVITAR EFECTES ADVERSOS DESPRÉS D'UN VOL DE LLARGA DURADA





D'altra banda, la doctora Silva, especialista en Medicina Interna d'International Medical Institute de Vithas Internacional de Madrid, ha explicat que els vols de llarga durada poden produir 'síndrome de la classe turista', un trastorn que produeix la formació de coàguls com a conseqüència de diversos factors als quals s'exposa l'individu quan passa moltes hores en un avió, com la falta d'humitat, la baixa pressió de l'oxigen o el fet d'estar assegut durant molt de temps, la qual cosa s'incrementa si es pateixen alteracions com sobrepès o predisposició genètica. Per disminuir aquest risc, l'experta ha recomanat viatjar amb roba còmoda i no ajustada, fer estiraments, utilitzar mitges de comprensió, estar ben hidratats i moure durant el vol per evitar rigidesa muscular.





També el canvi d'horari o el 'jet lag' pot produir efectes adversos. En aquest sentit, la doctora Silva ha indicat que afecta en major mesura quan el canvi és superior a 8 hores. Per disminuir els seus efectes recomana adaptar l'horari al de destinació uns dies abans de fer el viatge, no consumir alcohol durant els dies d'abans i després del viatge, beure molta aigua, evitar el cafè després del migdia, realitzar esport i una exposició suficient a la llum solar.

Com a conseqüència d'una estada llarga en un avió poden aparèixer contractures musculars, segons ha destacat Álvaro Herrera, fisioterapeuta i coordinador del Servei de Rehabilitació de l'Hospital Vithas La nostra Senyora d'Amèrica de Madrid, que ha posat en relleu la importància de mantenir una bona postura asseguts .





"Cal procurar que l'esquena estigui completament enganxada al respatller del seient, per a això hem de seure sobre els glutis en comptes de sobre la part baixa de l'esquena, és a dir, tenir una postura recta. A més, els genolls han d'estar flexionats normalment a 90º i deixar, en la mesura del possible, el maluc una mica més alta que els genolls, el que ens permetrà donar suport al pes sobre els ossos dels ísquiums en lloc de sobre les últimes vèrtebres lumbars i sacres, el que ens pot provocar, a la llarga, desgast en els discos i sofriment a la musculatura lumbar", ha explicat l'expert.