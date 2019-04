El Tottenham Hotspur FC ha accedit aquest dimecres per primera vegada en la seva història a les semifinals de la Lliga de Champions malgrat perdre per 4-3 en la seva visita al Manchester City, amb un gol decisiu de Fernando Llorente (1-0) durant un duel taquicàrdic i amb un gol ben anullat als 'citizens' per fora de joc en el descompte.









L'elèctric inici no va donar treva, amb Sterling inaugurant el marcador als 3 minuts. No obstant això, Son va marcar l'empat per al Tottenham, però el potencial de la plantilla de Guardiola és un valor segur i Bernardo Silva i Agüero van ser els protagonistes dels dos següents gols per l'equip.

Finalment, als gols de Son, va rematar Llorente de manera molt poc ortodoxa, que va proveir el 4-3 definitiu.





Superat ja el minut 92, Sergio Agüero va rebre una pilota gairebé a l'àrea en posició antirreglamentaria i la jugada va acabar amb un gol del seu company Raheem Sterling. Però el VAR va corroborar el fora de joc i va deixar gelades les graderies de l'Etihad Stadium, que ja pressentia la tragèdia amb el gol de Llorente després d'un córner.





Així, el conjunt que entrena Pep Guardiola es quedarà un altre any sense trepitjar la penúltima eliminatòria del torneig.