El ritme de desacceleració registrat a la zona euro en la primera part de l'any va provocar una contracció de l'activitat del sector manufacturer, al mateix temps que el creixement en el sector serveis "es va atenuar", segons es desprèn de la lectura preliminar dels índexs PMI, d'IHS Markit.









En concret, l'índex compost de l'activitat total de la zona euro es va reduir del 51,6 registrat al març al 51,3 a l'abril, fet que suposa la lectura més baixa des del novembre del 2014, a causa de la "intensa" caiguda de les noves comandes per a exportacions.





Les expectatives empresarials respecte als propers dotze mesos van seguir situant-se en un dels nivells més baixos també des de finals de 2014, caient per segon mes consecutiu, fins a la seva mínima des del gener. Aquesta reducció de l'optimisme es deu a la desacceleració de la demanda i la reducció de les consultes de vendes, a més d'unes pitjors perspectives per al creixement econòmic.





Entre les inquietuds específiques, IHS Markit destaca "la creixent incertesa política", inclòs el Brexit, les guerres comercials i el proteccionisme econòmic. La debilitat del sector de l'automòbil també va tornar a ser esmentada amb freqüència com un factor preocupant.





MANUFACTURAS I SERVEIS





Pel que fa a la producció manufacturera, aquesta va caure per tercer mes consecutiu, amb el volum de noves comandes rebudes reduint-se per setè mes consecutiu. La compra d'entrades es va reduir i el creixement de l'ocupació va seguir a prop del seu nivell d'absència de canvis, descendint intensament davant del nivell de fa un any.





En conseqüència, l'índex PMI del sector manufacturer es va mantenir per sota de 50 per tercer mes consecutiu, millorant enfront de març, però situant-se encara en el seu segon nivell més baix des d'abril de 2013.





Per la seva banda, el sector serveis va atenuar el seu creixement, enfront de la seva màxima de quatre mesos registrada al març. En concret, a excepció del recent període de debilitat observat al desembre de 2018 i gener passat, l'expansió va ser la més feble des de setembre de 2016.





Segons el cap economista d'IHS Markit, Chris Williamson, aquestes dades "se sumen a la preocupació que l'economia no ha aconseguit recuperar-se significativament davant els factors extraordinaris que van afeblir l'activitat empresarial cap a finals de l'any passat i segueixen indicant un creixement molt modest , que s'enfronta a les dificultats generades per un creixement més lent de la demanda mundial i unes perspectives econòmiques moderades".