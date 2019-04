La presidenta de Vox Madrid, Rocío Monestir, serà la candidata de Vox a la Presidència de la Comunitat de Madrid i el secretari general del partit, Javier Ortega Smith, serà l'aspirant a l'Alcaldia de Madrid, segons han confirmat la pròpia formació en xarxes socials.









D'aquesta manera, repeteixen com a candidats als mateixos llocs dels comicis de l'any 2015, en els quals no van aconseguir representació. No obstant això en aquesta ocasió totes les enquestes apunten que entraran amb força en ambdues institucions.





Tots els noms de la llista es coneixeran els propers dies, tenint en compte que dilluns es tanca el termini per registrar les llistes electorals de tots els partits per a les eleccions municipals i autonòmiques del 26 de maig.