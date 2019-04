220.369 vots en l'any 2015, i 66.000 més a l'any següent. Aconseguirà entrar la formació animalista a les institucions el pròxim 28 d'abril? Pacma s'enfronta als comicis amb l'esperança de fer-se un lloc entre els grans i accedir a les Cambres.









El Partit Animalista Contra el Maltractament Animal va ser la primera formació extraparlamentària a les eleccions generals de 2016. Castigada per la llei d'Hondt, les desenes de milers de paperetes acumulades pel partit no van aconseguir traduir-se en cap representant. Però aquesta vegada els sondejos són favorables: fa un mes, el 'tracking' de IMOP Insights els atorgava un escó al Congrés dels Diputats.





En un context en el qual la tauromàquia o la caça han saltat a l'arena política, les propostes dels animalistes cobren rellevància en el debat públic. Però, què proposa Pacma als electors?





MÉS ENLLÀ DEL BENESTAR ANIMAL





És evident que el gruix de les mesures de Pacma segueixen pivotant al voltant de l'animalisme. Sota un extens epígraf denominat "Elaboració d'una Llei general de Benestar i Protecció dels Animals", la formació agrupa un conjunt d'iniciatives entorn a protegir millor la vida dels animals. En aquest paquet s'inclou la prohibició de la caça i pesca esportiva, la supressió de les granges pelleteres, l'establiment d'una Fiscalia contra el maltractament animal o la seva mesura estrella, la prohibició de les curses de braus.





No són totes les propostes en matèria animalista, ni tan sols totes les "ofertes" electorals que la formació ofereix a la ciutadania. El programa de Pacma s'articula sobre tres potes: animalisme, ecologisme --destaca l'impuls d'una "fiscalitat verda"-- i justícia social.





Són aquests dos últims punts el que poden estendre el radi de simpatia que provoca el partit cap a votants que estan preocupats pel benestar animal, però que també busquen unes sigles que ofereixin altres mesures en matèria laboral, educativa o sanitària.





Per agradar a aquests electors, l'agenda de Pacma toca altres assumptes com l'assegurament de l'Estat del Benestar, l'establiment de mesures de conciliació o contra l'estacionalitat en l'ocupació i la regeneració democràtica. En aquest punt, les mesures no s'allunyen de les típiques reclamacions de formacions a l'esquerra del PSOE, com Esquerra Unida o Podem.





EL VOT ÚTIL, L'ENEMIC DE PACMA





En uns comicis on les llistes de la dreta es nodreixen de toreros i on la caça es debat dia si i dia també, semblaria que Pacma ho té més fàcil per fer arribar les seves mesures al gran públic. No obstant això, el taló d'Aquil·les del animalisme sempre ha estat el seu caràcter extraparlamentari, així com el fet que altres forces hagin aixecat la mateixa bandera per acudir les urnes.





Així, en les últimes eleccions andaluses, Endavant Andalusia (la marca amb què es van presentar Podem, Esquerra Unida i en andalusisme) va reunir entre les seves propostes moltes de les mesures que històricament han estat reivindicades per Pacma, com la interdicció de la venda d'animals salvatges o les "pràctiques esclavistes" relacionades amb els animals.





Davant la tessitura d'escollir entre votar una formació preocupada enterament per aquestes temàtiques o decantar el vot cap a una candidatura que inclou mesures animalistes, alguns votants poden preferir l'opció menys audaç però més segura. El proper 28-A s'aclarirà el dubte.