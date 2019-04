El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha acusat el Govern de "voler dinamitar" portant-lo al Tribunal Constitucional (TC) el retorn de la pagues extres dels funcionaris catalans.









El departament ha indicat que l'Executiu central ha enviat un requeriment per obrir un procediment de negociació sobre el decret llei 3/2019, que establia el retorn del 10% de la paga extra del 2013 aquest any, ha informat en un comunicat aquest dijous.





Ha assenyalat que el Govern considera que s'han plantejat "determinades discrepàncies" amb els articles 1 i 2 del decret, i ha remarcat que la norma compleix amb l'acord de la Taula General de la Funció Pública entre Generalitat i sindicats.





"El senyor Pedro Sánchez diu no a un referèndum, diu no a l'autodeterminació i ara diu no a les pagues extres dels treballadors de la Generalitat de Catalunya. Aquest és el vot útil del PSC?", Ha alertat Puigneró.





També ha sostingut que "des del Govern de Catalunya li diem a Pere Sánchez que defensem i defensarem els drets socials i laborals com a drets nacionals d'aquest país".





GOVERN





Fonts del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública han explicat que el procediment que ha iniciat és habitual i es fa per evitar que es presentin recursos al TC.





Han assenyalat que actualment està obert procediments similars en altres comunitats autònomes, com Canàries, Cantàbria, Extremadura, Múrcia i Astúries.





El procediment, fixat per l'article 33.2 de la Llei Orgànica del TC, s'obre un període de sis mesos perquè, en aquest cas, Govern i Generalitat arribin a un acord per modificar la norma i no s'hagi de recórrer.