Iceta: "Tard o d'hora l'independentisme renunciarà a dividir Catalunya"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dijous que "tard o d'hora, els independentistes renunciaran a dividir Catalunya i es donaran compte de que la solució és millorar l'autogovern, el camí del diàleg i el pacte" .





Ho ha dit durant un míting al Teatre Blas Infante de Badalona (Barcelona), acompanyat per 600 persones, tot i que unes 400 s'han quedat a les portes seguint-per una pantalla perquè estava l'aforament ple.





A l'acte també han participat el president del Govern i candidat a la Presidència del PSOE, Pedro Sánchez, la ministra de Política Territorial i candidata del PSC per Barcelona, Meritxell Batet, i l'alcalde de Badalona, Àlex Pastor.





També ha assistit el secretari d'organització i cap de campanya del PSC, Salvador Illa, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i diputats del Parlament, entre d'altres.





"UNITAT D'ESPANYA"





Iceta ha assegurat que "no hi haurà independència a Catalunya perquè els catalans no ho volen" i ha criticat els partits que asseguren que amb el PSOE al Govern està en risc la unitat territorial.





"Estic fins als nassos. Ara ens diuen que si guanyen els socialistes va estar en risc, en perill, la unitat d'Espanya", i ha recordat que quan es va celebrar el procés participatiu de 2014, quan va tenir lloc l'1-O i quan el Govern va declarar la independència unilateralment, governava Rajoy.





Ha incidit que quan governava José María Aznar havia tres diputats d'ERC al Congrés i, quan va deixar la Presidència, hi havia vuit, i ha afegit que quan va entrar a Moncloa Mariano Rajoy hi havia un 22% d'independentistes i quan va deixar la Presidència havia "un 47 o 48%".





LA RENÚNCIA DE SÁNCHEZ





S'ha referit a Sánchez i ha subratllat que "va renunciar al seu escó perquè no va voler donar el seu vot a la investidura de Rajoy", quan una part del socialisme es va oposar a votar 'no' i ell va ser desplaçat del cap del partit.





Ha criticat que alguns es diguin patriotes i ha posat com a exemple de patriotisme que, quan Sánchez va recuperar el lideratge del PSOE, "no va dubtar a donar suport a l'aplicació del 155".





En la seva intervenció, Pastor ha dit que els socialistes són els que mantindran "a la dreta a ratlla --que vol acabar amb drets i llibertats-- i, per l'altre extrem, als independentistes extremistes, que pensen que van fer bé proclamant la independència unilateralment".