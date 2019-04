Junqueras, disposat a investir Sánchez si serveix per frenar l'"extrema dreta"

El líder d'ERC i candidat a les generals, Oriol Junqueras, s'ha obert aquest divendres a negociar amb el PSOE una eventual investidura de Pere Sánchez, i ha defensat que "qualsevol demòcrata europeu té l'obligació d'evitar governs d'extrema dreta".









"És evident que en cap cas, ni per acció, ni per omissió, no facilitarem un govern d'extrema dreta al govern espanyol", ha conclòs en una roda de premsa a l'agència ACN per videoconferència des de la presó de Soto del Real.





El líder republicà ha avisat que aquesta disposició a negociar no suposarà que ERC "regalarà" els seus vots al PSOE, i ha assegurat que en cap cas renunciaran ni a un referèndum ni a la independència, recordant que el seu partit porta més de 80 anys defensant el mateix.