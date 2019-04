Sánchez dóna per acabada la crisi dels debats i reprèn la campanya electoral

A la cúpula del PSOE es va difondre la diversitat d'opinions sobre què fer de cara al debat electoral. Alguns creien que Pedro Sánchez havia d'anar al debat de RTVE amb Albert Rivera, Pablo Casado i Pablo Iglesias, una altra part del partit opinava diferent.









Els altres pensaven què, a més d'anar al de la televisió pública, el president del Govern havia d'anar al convocat per Atresmedia, en què també estarà Vox. El motiu era clar: amb el PSOE dominant en totes les enquestes, anar a dos debats podia no ser la millor opció.





Sánchez va acabar decidint i acudirà a tots dos. I, d'aquesta manera, dóna per acabada aquesta crisi què, segons gent del partit socialista, "no afectarà ni una rascada" als resultats electorals.





"Anirem al debat amb guant blanc, a seguir explicant les nostres propostes i reivindicar el millor de la política: progrés, diàleg, tolerància ... Espero que la dreta i els seus tres sigles entenguin que debatre no és insultar, no és mentir, no és crispar" , ha destacat Sánchez sobre la dreta.





En el seu equip de govern estan convençuts que la decisió dels debats no l'afectarà en els resultats i no li generarà "ni una rascada, de manera que les expectatives electorals del partit segueixen intactes. A més, les circumstàncies s'han produït en un país en vacances.





El comitè electoral, a més, assegura que fer dos debats serà vist com un "gest d'audàcia" i "servirà per mobilitzar els indecisos".





RTVE va contraprogramar a Atresmedia i va imposar, que el format a quatre se celebrés el dimarts 23 d'abril, data que volia Pedro Sánchez. El problema va arribar quan tant Rivera, Casado i Iglesias van reconfirmar la seva presència dimarts a Atresmedia, seguint un camí diferent que el pres per Pedro Sánchez.