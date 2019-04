Gairebé 3.000 companyies van traslladar la seva seu social fora de Catalunya el 2018

Des del referèndum l'1 d'octubre de 2017 a Catalunya, gran quantitat de fortunes i empreses van decidir traslladar la seva seu social fora de la comunitat autònoma catalana cap a altres punts del país o cap al estranger.









Tal com indica un recompte fet per la consultora 'Informa D & B', van ser 2.812 les companyies que van abandonar Catalunya durant l'any passat per traslladar la seva seu social a altres punts.





D'aquesta manera, les principals destinacions de les fortunes i empreses van ser Madrid, València i Aragó, que van rebre el 59%, 10% i el 7% de les companyies respectivament.





Cal destacar què, en els primers dies després de l'1-O, un miler d'empreses va registrar el seu domicili fiscal fora de la comunitat autònoma catalana.





LA GENERALITAT PLANTEJA INSPECCIONS PER A QUI va marxar de CATALUNYA





Així, el nou Pla de control tributari de la Generalitat inclou un cèrcol especial als que van optar per treure les seves empreses de Catalunya a partir de llavors. Es "comprovarà i investigarà els canvis de domicili i deslocalitzacions", en relació a l'impost de patrimoni.





La inspecció posarà èmfasi en la "comprovació de la situació tributària d'aquells contribuents que, tenint l'obligació de presentar la declaració de l'impost sobre el patrimoni a Catalunya, no ho van fer, així com el requeriment formal perquè compleixin la seva obligació".