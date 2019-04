Denuncien assetjament laboral a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

L'assetjament laboral produeix un ambient complicat, baixes laborals, depressions i tensió a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que ha provocat la denúncia per part dels sindicats de treballadors.









Així ho defineix 'El Confidencial', ja que explica que en alguns àmbits de l'organisme la tensió i el mal rotllo es respiren en l'ambient, provocant en alguns casos perills per a la salut per a alguns empleats, que viuen dia a dia l'assetjament laboral dels seus caps.





Depressions, baixes laborals, ansietat i altres, són algunes de les conseqüències directes que han patit els treballadors. De fet, tal com assenyala el rotatiu esmentat anteriorment, des de la mateixa entitat han pres en algunes ocasions mesures extremes per no permetre que els alts càrrecs es relacionen amb els seus treballadors de forma directa.





EL PRIMER INCIDENT, FA DOS ANYS





Tal com denuncia la CGT, fa dos anys va succeir el primer contratemps, quan Francesc Magrinyà, el director de l'àrea de Planificació Estratègica de l'AMB, va rebre una denúncia per reiterades faltes de respecte als treballadors, en concret, amb la seva secretària.





Finalment es va retirar la denúncia i, al cap d'un temps, va tornar a passar el mateix amb una altra nova secretària.





Magrinyà, des de fa uns mesos, no pot tractar directament amb els subordinats. Ho fa a través de tercers.





UN ALTRE CAS DENUNCIAT, EL DE GEMMA CALVET





La Confederació General del Treball (CGT), també va treure un altre cas d'assetjament laboral, en aquest cas de Gemma Calvet, la directora de l'ATM.





Els treballadors es queixen que Calvet crida i tira la culpa als altres quan alguna cosa no surt bé, a més de donar malament les ordres.





L'exdiputada d'ERC, tal com destaca Joan Miquel Espinosa, delegat de la CGT, i recull 'El Confidencial', "tot just està pel despatx, però quan arriba, crida, es queixa, acusa els altres del que es ha fet malament ", a més" va contractar a dit i va deixar sense feina a molts treballadors de la casa ".