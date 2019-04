Un detingut a Badalona per disparar a l'aire

Un home ha estat detingut aquesta passada matinada per la Policia Local de Badalona i els Mossos d'Esquadra presumptament per fer diversos trets amb arma de foc a l'aire. L'incident ha passat al barri de Sant Roc, Badalona (Barcelona), i l'incident no ha causat ferits.









Els agents han trobat casquets de bala que podrien ser d'un fusell AK-47. Les fonts municipals han explicat que els policies no han trobat l'arma de foc amb la que l'home ha produït els trets.





Els Mossos han remarcat que han rebut l'avís de la Policia Local cap a la una de la matinada d'aquest dissabte, quan han iniciat la recerca conjunta, i després de la detenció han obert una investigació per aclarir els fets.





Els agents han trobat almenys tres casquets de bala al carrer Xile i que hi ha testimonis que han vist l'arma llarga.