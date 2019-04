Ciutadans denunciarà Torra a la JEC per enviar felicitacions de Sant Jordi "electoristas"

El portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha anunciat aquest dissabte que el seu partit denunciarà novament al president de la Generalitat, Quim Torra, davant la Junta Electoral Central (JEC).









Carrizosa ha assegurat que Torra ha enviat a través del correu electrònic de Presidència una carta de felicitació per Sant Jordi dirigida a funcionaris de la Generalitat en què critica l'aplicació del 155, qualifica l'expresident Carles Puigdemont com a exiliat i fa "apologia" dels presos independentistes.





"Anirem a la JEC per aquesta missiva que demostra que Torra no entén el que és la democràcia. Es creu que això és el seu xiringuito, que Catalunya és el seu mas", ha criticat.





Per això, considera que aquesta carta "és una nova intromissió parcial per part del president de la Generalitat", ja que "suposa utilitzar els recursos públics per a difondre missatges electoralistes".