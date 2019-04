El Barça pot ser campió de Lliga si guanya els tres partits d'aquesta setmana

El FC Barcelona s'enfrontarà aquest dissabte a la Reial Societat al Camp Nou, en què es preveu sigui una festa per als seus aficionats, sobretot després d'haver eliminat el Manchester United a Europa i tenint a tres partits el títol de Lliga.









Si els blaugrana vencen aquest dissabte, el proper dimarts al camp de l'Alabès i, finalment, el proper dissabte 27 d'abril al Camp Nou, es proclamarien campions de la competició domèstica i ho podrien celebrar al costat dels seus aficionats tan sols quatre dies abans del primer -i duríssim - partit de semifinals, davant el Liverpool, al feu català.





Sens dubte, seria una injecció de moral per a la plantilla -i per a la afició- alçar-se amb el campionat just abans de la fase definitiva de la Champions League, una competició que anhelen a Barcelona, més encara després de l'ostracisme dels últims anys sumat a les tres consecutives que ha guanyat el seu màxim rival, el Reial Madrid.





D'aquesta manera, per ser campions en set dies, els de Valverde han d'anar a poc a poc i començar per superar aquesta nit a l'equip 'txuriurdin', que visitarà el Camp Nou en la desena posició, ja amb la permanència aconseguida i amb alguna que una altra opció d'acabar en llocs europeus.





EL RESULTAT DE L'ATLÈTIC TAMBÉ IMPORTA





Malgrat que el Barça depèn de si mateix, amb tres victòries, si els de Simeone es deixen algun punt en aquesta jornada de tres partits, al Barcelona li podria valer amb tan sols dos victòries per proclamar-se, un altre any més, campió de la competició domèstica.