Els Mossos d'Esquadra compleixen 300 anys d'història

Els Mossos d'Esquadra compleixen el diumenge 300 anys des de la seva creació com a cos el 21 d'abril de 1719 sota el regnat de Felip V, en el context de la "postguerra de la guerra de Successió".





El cap del servei històric de Mossos, David Hidalgo, ha explicat que, després del conflicte per la successió al tron, el monarca va enviar tropes per recuperar territoris perduts a Itàlia, el que va suposar un incompliment del Tractat d'Utrecht i l'inici de la guerra de la Quàdruple Aliança.





"Llavors ens trobem amb una situació: territori català, en què ja ha esclatat la guerra, els francesos estan a punt d'envair-, de creuar la frontera, i dins el territori català trobem partides de bandolers, que encara són partidaris de l'Arxiduc Carles "d'Àustria, ha especificat.









Davant d'aquesta situació el 1719, el llavors màxim representant de la seguretat a Catalunya -el capità general, marquès de Castel-Rodrigo- i la Reial Audiència, "organitzen i planifiquen un projecte que es coneix com les 'Esquadres de Paisans Armats".





Aquestes 'Esquadres' tenien com a objectiu frenar l'avanç francès i la lluita contra les partides austriacistes que encara quedaven en territori català, ha explicat Hidalgo, i ha indicat que els integrants de l'incipient cos eren "gent del poble" que havien de mantenir la seguretat en absència dels militars i fins 1723 no van tenir els seus primers uniformes.





EL COS POLICIAL MÉS ANTIC D'EUROPA I AMÈRICA





Hidalgo ha ressaltat que les primeres 'Esquadres' es van constituir com a "policia civil", cosa que els converteix en el cos policial més antic -almenys en el context d'Europa i Amèrica-, ja que les funcions policials les feien tradicionalment els militars.





"Previ a nosaltres no tenim constància que hi hagi cap cos policial i menys que hagi tingut la continuïtat històrica fins arribar als nostres dies", ha insistit.





El cos, que es va establir per primera vegada a Vic (Barcelona), estava sufragat "per aquells pobles que el que volien tenir", de manera que cada població havia de pagar el manteniment de les esquadres i fins i tot hi havia la figura d'un cobrador denominat 'clavador' que va cobrar l'impost de 1719 a 1877.





A partir de 1833 es van denominar oficialment 'Esquadres de Catalunya' i van ser dissoltes en època de la Primera República pel seu origen vinculat a la monarquia i perquè es va considerar que llavors era un "cos encarcarat, antic" al costat de la Guàrdia Civil, creada en 1844.