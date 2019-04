Jordi Sànchez afirma que "no tirarà la tovallola" pel referèndum però no li posa data

El cap de llista de JxCat a les generals, Jordi Sànchez, ha assegurat aquest diumenge que "no tirarà la tovallola" per intentar desbloquejar el conflicte català i trobar una sortida al referèndum, encara que no li posa data.









Sánchez, que ha realitzat la roda de premsa per videoconferència des de la presó de Soto del Real, ha comentat que ha de seguir existint la "fortalesa" després de les eleccions per poder defensar el referèndum.





"El debat no és quin dia i que mes posem el referèndum perquè ara cal desbloquejar la situació", va afirmar el cap de llista de JxCat.





MOLT EN JOC





"Ens juguem una gran força que defensi el referèndum o caure en el risc d'un nou 155. I si el PSOE és fort i té el suport de Cs tindrem el 155. El debat és 1-O o 155, repressió i judicialització", ha advertit.