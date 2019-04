Echenique demana el vot per al seu partit, que "abordarà el conflicte català amb altura d'Estat"

El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, demana el vot per a En Comú Podem i Unides podem per tal de poder "abordar el conflicte polític a Catalunya amb alçada d'Estat i la fraternitat que mereix Catalunya i la resta d'Espanya".





El candidat a les generals a Saragossa ha participat en un acte aquest diumenge a Barberà del Vallès, on ha carregat contra els partits polítics "de la bandera més gran i el compte a Suïssa", afirmant que "porten una dècada empenyent a Catalunya fora de Espanya ".





Echenique ha afirmat que Unides Podem és l'única força d'àmbit estatal capacitada per formar part del Govern i ha recordat que el seu partit "no va recolzar el 155" i que defensa el dret a decidir en tots els punts de la geografia.





CRISI TERRITORIAL I SOCIAL





Echenique ha assegurat que Espanya té una crisi territorial però també social, ha remarcat que li "molesta moltíssim que facin servir la primera per tapar la segona", i ha afirmat que aconseguiran a cops de colze parlar en campanya d'aspectes com l'educació, la dependència, el mercat laboral o el preu dels lloguers.





Ha sostingut que després d'una "dècada d'enfrontaments" entre els governs central i català, Catalunya és, segons ell, la comunitat on més han crescut els lloguers, amb més pacients pendents d'una operació i de les que menys inverteixen en educació en referència al PIB, i ha demanat menys banderes i més mesures.





DEMANA ALS INCEDISOS EL VOT PER SEU PARTIT





Durant l'acte, ha fet una contínua apel·lació a convèncer els indecisos presentant a Unides Podem com la millor opció, ha recordat que el PSOE no ha descartat un govern amb Cs, ha preguntat als socialistes com faran inversió social sense la devolució del rescat bancari - "o no ho van a fer o el pagaran amb bitllets de monopoli", ha ironitzat- i ha remarcat que quan Unides Podem ha tingut una mica d'influència en el Govern s'ha apujat el salari mínim interprofessional.





"Ens mereixem com a país, com a poble, una oportunitat de quatre anys. Ens ha prou quatre anys", ha demanat Echenique als votants indecisos.