Diferències dins la cúpula del PSOE sobre els debats electorals

Diumenge que ve se celebren les eleccions generals i, previ a la cita, hi haurà dos debats electorals on participaran els candidats dels quatre grans partits, cosa que ha protagonitzat una pugna a la cúpula del PSOE, tal com destaca 'El Confidencial Digital '.









Dos membres de l'equip de la campanya socialista, el cap de gabinet del president del Govern, Ivan Redondo, i el secretari d'Organització del partit i ministre de foment, José Luis Ábalos, haurien protagonitzat un pols ocult sobre quin era la manera correcta de afrontar els debats televisios, tal com apunta el medi citat.





EL DEBAT DE RTVE AMB ELS TEMES PACTATS





D'aquesta manera, Ábalos ha defensat que el millor per al partit era evitar els debats, ja que al seu parer, el PSOE té poc a guanyar i molt a perdre, ja que Sánchez s'exposarà als atacs dels altres tres grans partits.





La idea d'anar al debat de Atresmedia encara convencia menys a Ábalos, ja va defensar que anar a una cadena privada incloïa no poder evitar les repreguntes. En canvi, en un debat a RTVE, es podria evitar aquest tipus de qüestions, hi hauria un moderador afí i es podrien manejar els temes a tractar.





ANAR Al D'ATRESMEDIA, AMB VOX





L'altra cara de la moneda, Redondo, va opinar que Sánchez havia d'acudir a Atresmedia però amb la presència de Vox, ja que, al seu judici, com es remarca a 'ECD', desgastava al PP després donar-li visibilitat al partit d'Abascal.





Aquest fet provocaria una dispersió dels atacs a Sánchez ja que els tres partits de dretes haurien de dedicar temps a debatre entre ells i contrarestar arguments. A més, això posaria a Ciutadans en la dreta i deixaria el PSOE com única força viable en l'esquerra.





Amb aquest conflicte intern a la cúpula socialista, el partit va optar per retardar el màxim possible o evitar els pronunciaments sobre els debats, cosa que, fins a l'11 d'abril no es va decidir, i Sánchez va optar per anar al debat de Atresmedia, amb l'objectiu de pressionar els partits de dretes.





Encara que finalment, el president del Govern acudirà als dos debats, el de RTVE i el de Atresmedia, i en el de la cadena privada no hi haurà la presència de Vox -tampoc en el de la pública-.