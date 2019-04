L'alcalde de Coripe li treu importància a la crema de Puigdemont

Antonio Pérez Vázquez, l'alcalde de Coripe (Sevilla), ha restat importància a la crema que es va realitzar el passat diumenge de la figura de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont.









El fet va succeir durant la festa de la 'Crema de Judes', en una celebració que "és una tradició que se celebra molts anys i no és més que una sàtira d'algun personatge públic que no ha actuat bé", ha assenyalat.





És una "tradició" en què es tria a una persona pública "negativa" per a la societat i se la representa en forma de ninot. Els veïns passegen la figura pel poble mentre rep insults i posteriorment, la pengen d'una figuera i rep trets fins que s'inicia la crema, ha dit en declaracions a 'Onda Cero'.





ALTRES ANYS HA HAGUT CASOS SEMBLANTS





Amb tot, l'alcalde de Coripe no creu que calgui donar-li més importància i titlla la festa com una sàtira. "Altres anys s'ha cremat la representació de Bárbara Rey, José María Aznar o Ana Julia Quezada i no s'ha generat cap polèmica", ha insistit.