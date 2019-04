La campanya electoral "no afectarà" a Sant Jordi, que augmentarà un 2% la venda de llibres

A Catalunya es preveu un "bon Sant Jordi" amb una facturació de fins a un 2% superior a la del passat curs, tal com explica el Gremi de Llibreters de Catalunya.





De fet, s'estima que molts llibres s'han començat a vendre abans de Setmana Santa, ja que segons la presidenta del Gremi, Maria Carme Ferrer, les vacances han anticipat la venda de llibres.





S'han realitzat algunes festes en alguns punts de la comunitat autònoma per fomentar la compra avançada de llibres abans de Setmana Santa.





UN SANT JORDI A PLENA CAMPANYA ELECTORAL





Sobre el fet que un Sant Jordi caigui en plena campanya electoral, el gremi ha descartat que afecti la marxa i al to de de la jornada i que la prioritat la tindran les parades dels llibres, concretament, Ferrer va assegurar que "no afectarà . És una tradició i una festa ".





1,5 MILIONS D'EUROS I 50.000 TÍTOLS EN TOTAL





El president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, va detallar que durant la campanya de Sant Jordi s'assolirà una facturació d'uns 22 milions d'euros i que es vendran uns 1,5 milions de llibres entre 50.000 títols diferents.





D'aquesta varietat de 50.000 títols, dels quals els més venuts representen el 5% del total; segons els rànquings de vendes de Libridata, entre els llibres de ficció més venuts en català l'útlima quinzena es troben 'El fill de l'Italià', de Rafael Nadal; 'El millor d'anar és tornar', d'Albert Espinosa, i 'El fibló', de Sílvia Soler.





En ficció castellana, els més venuts l'última quinzena han estat 'Sakura', de Matilde Asensi; 'El millor d'anar és tornar', d'Albert Espinosa, i 'Aquesta boira insensata', d'Enrique Vila-Matas.





No obstant això, entre els llibres més venuts estarà, segons la previsió dels llibreters, la literatura infantil i juvenil -en consonància amb el més venut regularment -, i en el terreny de la ficció d'adults, la novel·la policíaca i històrica i romàntica, mentre que la no ficció està liderada per la venda de llibres polítics.