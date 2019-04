Interior presumeix de "respecte" davant l'OSCE sobre els actes dels presos a la presó

La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries del Ministeri de l'Interior ha defensat davant d'una delegació de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) el "respecte" amb què estan complint les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) perquè els presos del 'Procés' jutjats al Tribunal Suprem puguin fer campanya des de la presó.









Aquesta informació l'ha transmès aquest dilluns el secretari general d'Institucions Penitenciàries, Ángel Luis Ortiz, a diversos representants de l'Oficina d'Institucions Democràtiques i Drets Humans (ODIHR), que emetrà un informe en els propers mesos.





Ortiz ha recordat que la competència electoral no pertany a Presons i que el repte de complir amb el que dicta la Justícia s'està abordant "des del respecte i el compliment de les resolucions de la Junta Electoral Central". Responia així a l'interès de la ODIHR per "l'inusual i els reptes que representa" que hi hagi candidats -alguns cap de llista- a la presó, "una situació també nova per l'OSCE", segons ha destacat Interior a l'informar de la trobada.





DEU ACTES ELECTORALS DES DE LA PRESÓ





A causa de aquests acords de la JEC, fins a la data s'han realitzat al Centre Penitenciari Madrid V 10 actes electorals entre mítings, entrevistes i rodes de premsa. Totes elles, també per autorització de la JEC, han tingut lloc a la sala de videoconferències que habitualment es destina a la pràctica de diligències judicials.





A preguntes de l'equip de ODIHR, el secretari general d'Institucions Penitenciàries ha explicat que els majors esforços per complir els mandats de la JEC s'han destinat a fer compatibles els actes dels candidats amb el règim de vida interior, l'ús ordinari de la sala de videoconferències, amb les visites institucionals i d'advocats, i amb el dret a comunicar de la resta d'interns, que ha xifrat en 240 comunicacions només dissabte passat.





La delegació de l'OSCE, que farà públic el seu informe en uns mesos, ha agraït els detalls aportats per la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries. Àngel Luis Ortiz li ha ofert a més la possibilitat de visitar un centre penitenciari; oferta que ha estat declinada per raons d'agenda.





Entorn del conjunt dels interns, el secretari general d'Institucions Penitenciàries ha explicat que tots els interns tenen dret a votar, excepte aquells a qui el sufragi els hagi estat retirat en sentència judicial, i que el mecanisme per votar per correu és el mateix de què disposa qualsevol ciutadà lliure.