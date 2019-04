La JEC rebutja el recurs del PP; Rivera obrirà el debat i Sánchez el tancarà

La Junta Electoral Central (JEC) ha rebutjat aquest dilluns el recurs que havia plantejat el PP en contra dels torns assignats per RTVE en el debat d'aquesta nit a les 22.00 hores on participaran les quatre grans forces espanyoles.









D'aquesta manera, el primer dels dos debats electorals l'obrirà Albert Rivera i el tancarà Pedro Sánchez, com estava programat des del principi.





El PP ha reclamat aquest migdia a la JEC que, com a partit més votat el 2016, exigia que Pablo Casado obrís i tanqués el debat, una política que s'ha seguit en altres casos, com en les eleccions d'Andalusia, per exemple, o en les actuals autonòmiques valencianes, així com en el de la passada setmana, on Álvarez de Toledo va obrir i va tancar el debat.





Segons fonts de la JEC, aquest recurs del PP ha estat desestimat, de manera que RTVE podrà seguir amb el seu disseny del debat.





La Corporació pública havia realitzat un sorteig amb els torns del debat d'aquest dilluns i va resultar que el candidat de Ciutadans, Albert Rivera, serà qui obri la cita televisiva i que el president i cartell electoral del PSOE, Pedro Sánchez, tingui l'últim minut.