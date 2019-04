El Banc d'Espanya va suggerir a Bankia integrar-se amb Santander, BBVA o Caixabank

L'exdirector del departament d'inspecció IV del Banc d'Espanya Pedro González ha revelat que l'organisme supervisor va suggerir a la cúpula del grup BFA-Bankia que busqués la manera de integrar-se amb grans entitats com Santander, BBVA o CaixaBank.









Tal com ha assenyalat en el judici per la sortida a borsa de Bankia en 2011 celebrat a l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares -on ha estat interrogat com a testimoni aquest dilluns- el 29 de febrer de 2012 hi va haver una reunió entre la cúpula del grup i el Banc d'Espanya.





En concret, van acudir Rodrigo Rato, Francisco Verdú, Miguel Crespo i Ildefonso Sánchez Barcoj per part de BFA-Bankia i Miguel Ángel Fernández Ordóñez (governador), Javier Aríztegui (subgovernador) i Jerónimo Martínez Tello (exdirector general de Supervisió) per part del Banc d'Espanya.





La cúpula directiva va manifestar la seva intenció d'integrar a una altra entitat amb la finalitat de "demanar més ajudes" i acollir-se a "la combinació de negocis".





INTEGRAR AMB ELS GRANS: SANTANDER, BBVA O CAIXA





Llavors van parlar d'integrar Catalunya Caixa o NCG Banco, però des del Banc d'Espanya van considerar aquesta opció com "una fugida cap endavant sense cap ni peus".





"Ells pensaven que era una opció i no comptaven amb un aspecte fonamental, que ho havíem de autoritzar nosaltres, i en aquestes condicions no la podíem autoritzar. Llavors, se'ls suggereix que busquin la manera de integrar-se amb els grans: Santander, BBVA o Caixa ", ha assenyalat González.





Així, pocs dies després (el 6 de març) Rato va sol·licitar tornar a reunir-se, aquesta vegada també amb Pedro González, José Antonio Casaus i José Antonio Gràcia, en una trobada en què es va traslladar el mateix: "en síntesi, que BFA no era viable, que havien de prendre una decisió millor per a l'estructura del grup i que Bankia havia d'estar gestionada com una empresa en crisi ", ha recordat González.