Casado diu que només ell ha fet propostes

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, ha afirmat que només ell ha fet propostes en el debat de RTVE i ha recalat que el PP és l'única formació amb "un projecte de futur per a Espanya".









Així s'ha pronunciat Casado a la seva arribada a la seu nacional del PP, acompanyat per la seva dona, Isabel Torres, on l'esperaven diverses desenes de persones amb banderes del PP i Espanya, algunes d'elles amb el lema 'Pablo president'.





"La meva sensació és que només jo he fet propostes i hi ha altres que pensaven que estaven en un debat al Congrés", ha afirmat per afegir que és "important" que els ciutadans vegin que són un partit "moderat i centrat" amb un projecte "alternatiu", cosa que, al seu parer, s'està percebent al carrer i en els actes electorals.





Fonts de la direcció nacional del PP han assenyalat al terme del debat de RTVE que Pablo Casado ha fet un "debat de president", en què ha estat "serè i constructiu".