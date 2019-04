Banc Sabadell preveu decidir abans de juny si ven part de la gestora

Banc Sabadell es dóna de termini fins al pròxim mes de juny per decidir si ven part de la seva gestora o no, i fins al moment segueix treballant amb JP Morgan a revisar l'estratègia i aconseguir el màxim d'ingressos.









D'aquesta manera, es preveu que a l'abril o el maig prengui una decisió, però de moment no hi haurà recerca de socis, almenys fins a l'estiu, si és que finalment l'entitat financera opta per donar entrada a algun soci a Sabadell Asset Management.





L'objectiu del banc és internacionalitzar la gestora, simplificar l'oferta i fer més eficient la relació entre productes i distribució, segons ha avançat 'El Confidencial'.





Sabadell Asset Management té 16.000 milions en fons, amb una quota de mercat del 6% entre els productes espanyols, segons les dades d'Inverco.