Economia espanyola: empenyent l'any

Hi ha un refrany català que diu "qui dia passa any empeny". M'agrada com a lema per a les empreses: val per a tots els anys, però em sembla molt rellevant per a 2019.





El punt de partida és una desacceleració de l'economia global el 2018, que continua en aquest any. Les seves causes són ben conegudes: la reaparició del proteccionisme; el Brexit; les debilitats polítiques a Europa, principalment a Itàlia; la pèrdua de ritme de la indústria a la Unió Europea, principalment a Alemanya, amb l'automòbil en primer pla; un repunt del preu del petroli i l'expectativa de normalització de la política monetària nord-americana, amb l'expectativa d'una alça dels tipus d'interès.









