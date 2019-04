Jutges i Jutgesses per la Democràcia reclama als partits enfortir la independència judicial

Jutges i Jutgesses per la Democràcia ha elaborat un seguit de propostes de cara a les pròximes eleccions generals del 28 d'abril, entre les quals figuren l'enfortiment de la independència judicial i la defensa del servei públic de la justícia.









Segons el document de reivindicacions que ha redactat el col·lectiu, fins al moment, el debat electoral gira entorn de temes d'identitat i de discursos provocadors. Subratlla que segons les enquestes, el resultat dels comicis és "incert", el mateix que les previsions macroeconòmiques, el que pot provocar "retallades, més desocupació, desigualtat i precarietat".





En aquest sentit, l'associació proposa l'existència d'un Codi del Consumidor i que l'habitatge no pugui ser "objecte d'execució més que de forma excepcional, de manera que mentre que els poders públics no garanteixin una alternativa habitacional als seus habitants, no puguin fer-se efectius desnonaments o desallotjaments".





"Reclamem l'aplicació del Conveni d'Istanbul com a resposta integral amb perspectiva de gènere i de drets humans a totes les manifestacions de l'avui discutida violència de gènere", afegeix.





Subratlla que hi ha una tendència a "recórrer al Codi Penal per donar resposta a qualsevol problema social", pel que demana una norma "més respectuosa amb els drets fonamentals".





Pel que fa als menors estrangers no acompanyats (Mena), sosté que hi ha hagut un "augment indiscriminat de sancions" i demana que a aquestes persones se'ls apliqui l'"estatut jurídic de la protecció a la infància, amb respostes educatives i no sancionadores" .