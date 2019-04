Garzón lamenta que Sánchez no negués en el debat que pactarà amb Cs

El cap de llista d'Unides Podem al Congrés per Màlaga i coordinador federal d'Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha lamentat que el candidat socialista a la reelecció en les eleccions generals d'aquest diumenge, Pedro Sánchez, no negués en el debat que es va celebrar aquest dilluns a TVE que intentaria pactar amb Ciutadans (Cs) de sumar sengles forces després del 28A, a l'una que li ha retret haver "estimulat" la presència de Vox els dies previs a aquest debat.









En declaracions als periodistes a Sevilla després de reunir al costat del coordinador general d'IU Andalusia, Antonio Maíllo, amb una delegació de CCOO Andalusia encapçalada per la seva secretària general, Nuria López, per intercanviar propostes sobre un model social; Garzón ha assegurat que els espectadors del debat van comprovar el "risc evident, cert i clar" que el PSOE pacti amb Cs perquè Sánchez "no ho va negar en tres ocasions".





Segons la seva opinió, això "preocupa i molt a les famílies treballadores" que veuen com, de produir-se un Govern entre aquestes formacions, s'implantaria "un model neoliberal que el que fa és aprofundir en les retallades laborals i en la visió neoliberal dels drets del treball".





Davant d'això, Garzón ha reivindicat que Unides Podem és "l'única candidatura" que pot preservar el dret del treball i "protegir les famílies treballadores de les reformes laborals que ja el PSOE no vol derogar".





Preguntat per les escasses al·lusions a Vox durant el debat, el coordinador federal d'IU ha manifestat el seu recel per que "les tres dretes" puguin tenir escons suficients per governar Espanya, "una preocupació que s'afegeix a la de la hipòtesi del Govern del Partit socialista amb Ciutadans ".





No obstant, ha exposat que Unides Podem va als debats a parlar de les seves propostes. "Crec que és bo en aquest sentit que no maximitcem ni exagerem les realitats polítiques que de vegades es construeixen molt en l'àmbit mediàtic", ha defensat.





Així les coses, li ha retret al PSOE i a Pedro Sánchez mantenir una estratègia "irresponsable" per "estimular" la presència de Vox, cosa que, segons la seva opinió, "es va veure clar en aquell intent d'anar a un debat en el qual estigués present Vox perquè això suposa donar-li ales i veu a una força que combat dels principis bàsics de la democràcia ".





Alberto Garzón també ha exposat que els espectadors van veure com el candidat d'Unides Podem a la Presidència d'Espanya i líder de Podem, Pablo Iglesias, va ser "l'únic candidat que va oferir propostes i no baixar al fang" amb unes intervencions "molt clares" explicant les propostes de la confluència.