La poeta Ida Vitale ha recollit aquest dimarts 23 d'abril de mans del Rei Felip VI el Premi Cervantes 2018, un guardó que ha rebut "emocionada", tal com ha assenyalat als mitjans de comunicació durant el tradicional còctel posterior a la cerimònia.





"És l'emoció de la meva vida", ha manifestat la poeta uruguaiana, de 95 anys, que ha assenyalat que en el moment de recollir el premi queia "en esperit".





Així mateix, ha assenyalat que ha trobat a faltar a Antonio Machado, el seu "primer amor literari". "Va faltar però estava en mi", ha dit la guardonada, que ha ressaltat la seva admiració pel poeta espanyol.





Durant l'acte de lliurament del Premi Cervantes ha afirmat que el que "moltes vegades es diu bogeria" del Quixot "podria ser vist com irrupció d'un frenesí poètic". Malgrat que el mateix Cervantes "no subratllat aquest frenesí poètic" al personatge, Vitale ha defensat que es tractava d'"un novel·lista que va tenir a la poesia pel seu principal respecte", si bé "disculpa" una de les seves afirmacions respecte a la personalitat dels poetes.





"La seva afirmació que" no hi ha poeta que no sigui arrogant i pensi de si que és el major poeta del món 'podria ser presa sense més, però no és el meu cas, puc assegurar-ho. Sens dubte, el Quixot no va imaginar mai que aquest gènere femení al qual es considerava per ofici cridat a honrar i defensar, pogués caure en tan agosarada pretensió. i en això, estic segura que va encertar", ha qüestionat.





Preguntada per la seva conversa amb el Rei, ha assenyalat que Felip VI li ha dit "moltes coses" però ha precisat que "són per a la intimitat". "Inventin alguna cosa, que la inventiva és literatura", ha fet broma en declaracions a la premsa al còctel, que a causa de la pluja no s'ha celebrat en un dels patis, com és habitual, sinó a la Antigua Hospedería del paranimf.





Al costat de les personalitats convidades a la cerimònia, es trobaven també la filla de Vitale, Amparo, així com les seves nétes Emilia i Núria, que com ha assenyalat la premiada, han plorat durant l'acte. "Suposo que hauran pensat: la meva àvia es mor d'aquesta", ha dit.





Precisament, la seva néta Núria ha assenyalat als mitjans estar emocionada amb els guardons que atresora la seva àvia. "Fins al Nobel no para", ha fet broma.