La Razón va augmentar el sou dels directius abans de pactar una rebaixa salarial amb la plantilla

La crisi del paper ha causat estralls entre les principals capçaleres del nostre país. L'últim d'ells ha estat la venda d''El Periódico' a Prensa Ibérica, però altres diaris han patit les conseqüències del canvi de model del negoci periodístic.









No obstant això, en ocasions s'han pres decisions estratègiques que contrasten amb els processos de reajustament que han afrontat les redaccions de tots els mitjans de comunicació escrits.





Segons informa 'Dircomfidencial', Audiovisual Espanyola 2000 S.A., l'editora del diari dirigit per Francisco Marhuenda, va elevar el 2017 els salaris dels consellers i alts directius de forma proporcional al exigu benefici obtingut en aquest any --'La Razón' va obtenir el 2017 uns guanys de 46.425 euros, enfront dels 40.931 euros de beneficis en 2016--.





Aquest estrenes a la cúpula del diari va arribar poc abans d'una negociació amb els treballadors per pactar una rebaixa salarial que ha quedat definida en una reducció del 6% als sous bruts de fins a 33.500 euros, el 8% per als que guanyin per fins a 51.000 euros i 10% per als que superin aquesta quantitat.





Tot i que la direcció del mitjà ha assegurat que si se superen els 50.000 euros d'excedent es recuperarà part de la retallada, l'augment selectiu de sous demostra la falta d'un criteri clar sobre la gravetat de la situació a la qual s'enfronten les capçaleres de paper.