La confiança dels consumidors de la zona euro ha empitjorat notablement durant el mes d'abril, quan la dada preliminar ha caigut a -7,9 punts des dels -7,2 del mes anterior, igualant així la seva pitjor lectura en el que va de any, segons ha informat la Comissió Europea.









En el conjunt de la Unió Europea, la confiança dels consumidors també ha registrat un sensible deteriorament al situar-se en -7,7 punts des dels -7,1 de març.





Tot i empitjorament observat a l'abril, tots dos dades es manté per sobre de les seves respectives mitjanes històriques de -11,3 punts per a la zona euro i de -10,4 punts per a la UE.