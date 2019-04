El secretari de Comunicació de Podem, Juanma del Olmo, ha denunciat aquest dimarts que WhatsApp ha tancat el compte que la formació 'estatge' feia servir per "comunicar-se" amb els seus simpatitzants, tenien més de 50.000 persones apuntades a aquest canal, i qualifica el fet de "molt greu" perquè es produeix en el postdebat, a sis dies de les generals. Estudien portar el cas a la Junta Electoral Central (JEC).





Del Olmo ha assenyalat a més que el tancament del compte suposa una "discriminació irreparable" a la formació estatge, perquè la resta de partits, assegura, segueixen usant WhatsApp per transmetre els seus missatges electorals. Ha posat com a exemple que el PSOE va llançar un enviament massiu aquest migdia als seus simpatitzants amb una enquesta sobre el debat de RTVE.





Del Olmo afegeix que s'han personat a la seu de Facebook (propietària de WhatsApp) per intentar solucionar el problema del tancament, però no els han rebut, i ha comentat que ja han enviat un burofax a la companyia.





PROGRAMES DE TERCERS





Des WhatsApp, en un comunicat enviat a la premsa, expliquen que apliquen els mateixos estàndards d'implementació per a tots els usuaris de WhatsApp "a nivell mundial" i que els termes i condicions d'ús de l''app' són "explícits i no permeten la missatgeria massiva o programes de tercers per automatitzar els missatges ". Alguna cosa en el que hauria incorregut la formació 'estatge' en usar aquesta "eina en la mediació".





Entre les pràctiques 'indesitjades' per la companyia es troba l'enviament de "missatges no desitjats, automàtics o massius", l'"ús excessiu de les llistes de difusió" o l'"ús de llistes de contactes" que no són propis.





Del Olmo ha explicat que quan es va crear el compte de Podem en l'aplicació de WhatsApp, l'equip de gestió de xarxes "va complir amb els tràmits previstos" en les condicions d'ús, "sol·licitant de manera específica i a través de la llera establert, la verificació dels comptes de Podem".





"IDÈNTICA EINA A LA RESTA DE PARTITS"





El secretari de Comunicació afegeix que compten amb el consentiment exprés de cadascun dels usuaris als que els manen informació per aquesta via, i que el servei que fan servir és el mateix, "la mateixa eina en la mediació amb WhatsApp", que la resta de partits polítics.





Del Olmo ha matisat que la formació estatge fa servir un programa d'automatització que els garanteix que no sobrepassen els límits imposats per WhatsApp per complir així amb les normes de l''app', i que en aquest canal de difusió estan apuntats més de 50.000 "voluntaris i activistes de les xarxes", seguidors de Podem.





Després del tancament del compte, Del Olmo es pregunta per què no passa el mateix amb la resta de partits que, assegura, fan servir el mateix programari, i apunta que el dany produït ja és "irreparable" perquè aquest canal els permetia articular el seu missatge en una setmana en què es va a decidir el vot.