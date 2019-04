Després de les gires que van realitzar junts en 2007 i 2012, Joan Manuel Serrat i Joaquín Sabina preparen actualment el seu retorn conjunt als escenaris. "Perquè no hi ha dos sense tres", diu el català en un divertit vídeo en què apareix amb el de Jaén.





"Nano, s'està preguntant la gent que per què una tercera vegada i jo em poso romàntic i sentimental i només contesto que per amor a l'ofici i a nosaltres dos", comença Sabina en aquest vídeo compartit en xarxes socials, en què Serrat remata: "Tu sempre t'has caracteritzat per aquest llenguatge encertat".





En aquest anunci en què tots dos riuen incessantment, avança Serrat que "ara hem d'anar tots tres", al que Sabina respon: "Sí, però el tercer no podem explicar-ho". "Bé, jo sempre compto amb ell perquè costa una pasta de manutenció", remata el català entre rialles.





Torna llavors a parlar Sabina: "En aquests anys, quan he estat a l'escenari m'he sentit molt sol. Això de mirar a un costat i que tu haguessis desaparegut... Diguem-li a aquesta gent que cinc mesos abans estem treballant moltíssim per donar-los un espectacle, fer-los riure, tractar d'escalfar-los el cor. Per intercanviar-nos, cantar jo les teves cançons i tu millorar les meves com sols fer".





Acaba Serrat remarcant que, "sobretot", ho fan perquè tenen "unes ganes boges i això ajuda molt". "I a més, com diu el refrany, no hi ha dos sense tres", rebla abans que tots dos músics es facin un petó de companyonia als llavis.





Segons avancen diversos mitjans sud-americans, aquesta gira tindria ja dates confirmades a Uruguai, Xile i l'Argentina al novembre.