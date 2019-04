Els escriptors Rafel Nadal ('El fill de l'italià') i Albert Espinosa ('Lo mejor de ir es volver'), han estat els més venuts aquest dimarts del dia de Sant Jordi fins a les 20 hores en ficció catalana i castellana, respectivament, segons el primer balanç del Gremi de Llibreters de Catalunya.









El gremi ha informat que, en la ficció en català, han seguit a Nadal els autors Jordi Cabré amb 'Digues un desig', i Sílvia Soler amb 'El fibló'.





En ficció castellana, han seguit a Espinosa dels escriptors Santiago Lorenzo amb 'Los asquerosos' i Javier Castillo amb 'Todo lo que sucedió con Miranda Stuff'.





En ficció catalana, els més venuts han estat Oriol Junqueras i Neus Baramona amb 'Contes des de la presó'; Gemma Nierga i Jordi Cuixart, amb 'Tres dies a la presó'; Joan Roca, amb 'Cuina mare'; Raül Romeva, amb 'Esperança i llibertat', i Sergi Sol, amb 'Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures'.





En no ficció castellana, el més venut ha estat Gonzalo Boye amb '...Y Ahí lo dejo. Crónica de un proceso'; David Jiménez amb 'El director'; els textos inèdits de Pepe Rubianes ('A mí no me callan'); Santiago Niño-Becerra, con 'El Crash. Tercera fase', y Marián Rojas, con 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas'.





La literatura infantil en català ha estat liderada per 'La revolta de Santa Jordina', de David Fernàndez i Lyona; 'La llegenda de Sant Jordi', d'Emma Martínez, i 'Tinc un volcà', de Míriam Tirado i Joan Turú, mentre que en literatura infantil castellana, els més venuts han estat 'Los secretos de YouTube', de Thegrefg; 'The Crazy Haacks y el enigma del cuadro', de The Crazy Haacks, i '¡Locuras lejos de casa!', de Lady Pecas.