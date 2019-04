La Ser prescindeix de l'humorista David Suárez per comentaris de mal gust sobre discapacitats

La Cadena Ser ha prescindit aquest dimarts l'humorista David Suárez, que "no tornarà a col·laborar" amb l'emissora després dels seus comentaris en xarxes socials contra les persones amb discapacitat.









Suárez, que col·laborava al programa de Los40 principales 'Yu, no te pierdas nada' va publicar el passat dijous 18 d'abril a seu compte de Twitter el següent text: "L'altre dia em van fer la millor mamada de la meva vida. El secret va ser que la noia va usar moltes baves. Alguna avantatge havia de tenir la síndrome de Down".





Les seves paraules van ser contestades per nombrosos usuaris, entre els quals es trobava Down Madrid, que a més d'exigir a aquest còmic una disculpa pública, el va avisar que emprendria accions legals, com finalment ha fet.





Després d'aquests fets, la Cadena Ser ha decidit prescindir de Suárez, que no tornarà a col·laborar en cap programa de l'emissora. Des de Vodafone yu han censurat les paraules de l'humorista, i han assegurat que entre els seus principis s'explica el "profund respecte a tots i totes per igual".





"Per això, rebutgem enèrgicament qualsevol comentari o acció que atempti contra aquests elementals principis. Principis tan sòlids que ens mouen a assumir responsabilitats tot i que aquests comentaris o accions no s'han produït ni en el nostre programa, ni en els nostres entorns", han afegit des el programa.





El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat va denunciar davant l'Oficina de Delictes d'Odi de la Policia les "agressions verbals" de l'humorista David Suárez, abocades en xarxes socials, contra les persones amb discapacitat.