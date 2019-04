El FC Barcelona guanya l'Alabès i té Laliga a tocar

El FC Barcelona ha guanyat aquest dimarts a l'Esportiu Alabès a Mendizorroza (0-2) en un partit que ha tingut força controlat i ha complert amb l'objectiu de sumar tres punts i obligar a l'Atlètic de Madrid a guanyar al València CF en l'Wanda Metropolità , aquest dimecres, per evitar que els blaugranes revalidin ja, a falta de quatre jornades, el títol.





Els blaugranes, amb gols de Carles Aleñá i Luis Suárez, aquest últim de penal, estan preparats ja per cantar victòria i ho podrien fer aquest dimecres veient un entretingut partit entre Atlètic i València -el rival a la final de la Copa del Rei- des de casa. Malgrat les lleugeres rotacions, malgrat que l'Alabès es jugava part d'Europa, Mendizorroza va ser blaugrana.





FOTO: @fcbarcelona





I ho va ser gràcies a una gran actuació del jugador del planter Carles Aleñá, que va obrir el marcador però va tenir gran incidència en el joc dels d'Ernesto Valverde. Bona col·locació, bona passada orientat i olfacte per veure el perill. El migcampista, que va sumar el seu segon gol en aquesta Lliga, va jugar potser un dels seus millors partits amb el primer equip.





També Luis Suárez va saber liderar l'atac culer i brillar més que Ousmane Dembélé i Philippe Coutinho, que van suspendre tots dos en el seu pols directe per ocupar la punta sobrant del trident ofensiu blaugrana de cara a la semifinal de la Lliga de Campions davant el Liverpool. I és que Suárez i Leo Messi, que va descansar fins que va entrar al 61 'a Vitòria, són fixos.





Suárez va tenir la primera gran ocasió, al minut 6, però Pacheco li va treure en un gran mà a mà el seu xut. Coutinho, que va agafar el rebuig, no va encertar a rematar a porteria amb el porter a terra. Pacheco, que acabaria sent ovacionat per la seva grada, va ser felicitat per Luis Suárez quan a la mitja hora va treure amb la cama un xut creuat de l'uruguaià que feia olor de gol.





No es va obrir la llauna a la primera part, que va ser blaugrana salvo per un cop de cap de Rodrigo Ely que va anar a la xarxa superior de la porteria defensada per Marc-André Ter Stegen, que va aturar un fort xut de Rubén Duarte en els primers minuts de la represa, i poc més. Ni l'entrada de Guidetti per reforçar la davantera va donar ocasions clares a un Alabès en què Jony va ser el millor.





Va ser Carles Aleñá qui va obrir la llauna. Una paret entre Sergi Roberto i Arturo Vidal va ficar una pilota a l'àrea que va deixar passar hàbilment Luis Suárez. Carles Aleñá, després d'un bon control orientat, la va col·locar a la xarxa amb un xut suau evitant l'estirada de Pacheco i culminant la seva gran actuació.





La sentència va arribar de forma rara. Va marcar Gerard Piqué, tot i que Samuel Umtiti també va fregar la pilota estant en clar fora de joc. La jugada va ser l'VAR però aquí no es va revisar aquest últim instant sinó que el col·legiat càntabre Be Vega va veure mans prèvies d'un defensa de l'Alabès i va xiular penal. Una pena màxima que Luis Suárez, malgrat que Pacheco li va tocar el tret, va anotar.





El porter va evitar una major golejada en fregar un xut potent de Leo Messi i enviar-lo a córner després de rebotar al pal. També Arturo Vidal, erràtic en la sortida de pilota, va fregar el gol en un cop de cap i Messi, si mitja hora de festa, va enviar a la graderia un últim intent d'acostar-se el seu gol número 600 com a blaugrana.





Està l'entrada comprada per la festa del títol, però el Barça haurà d'esperar que el seu antagonista en aquesta campanya, l'Atlètic de Madrid, falli davant els 'che'. Si no ho fa, dissabte, al Camp Nou i contra el Llevant, tindran una altra oportunitat els d'Ernesto Valverde, que volen tancar aquesta carpeta abans del retorn de la 'Champions'.