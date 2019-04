L'últim debat, "mai falta algú que sobra"

Per fi s'han celebrat ja els dos debats televisius que han protagonitzat els quatre candidats a presidir aquest país anomenat Espanya. Haurà servit als ciutadans per decidir a qui votaran? Alguns diuen que sí i altres, els que ho tenen més clar, afirmen que no. Sigui com sigui, els debats sempre són importants, arriben a més persones, es poden veure tranquil·lament des del sofà de casa, amb la capacitat de canviar de canal si no els agrada el que estan dient o de discutir amb la tele quan el que explica algun dels protagonistes no només no els agrada, sinó que consideren que estan mentint, situació molt habitual entre la classe política. "Mai falta algú que sobra", diu la increïble Mafalda.









Entrat en l'últim debat, la situació varia per a tots els caps de llista. Van millorar sensiblement respecte a l'anterior intervenció televisiva. Pablo Casado, més incisiu que el dia anterior i amb pulles al seu company ideològic Albert Rivera, qui estava més accelerat del que és habitual, però seguint en la seva línia que tan bon resultat li havia donat a la TV pública. Però clar, Pedro Sánchez havia millorat la seva intervenció, tant en gestos com en continguts i rectificacions als seus adversaris, que eren tres, vam incloure Pablo Iglesias, que en aquesta ocasió no va fer ús del seu "missal" bolivarià, però sí que va marcar perfil propi davant de la seva clientela i, a més va criticar a qui li està traient vots, el PSOE.





El líder podemita va saber escenificar molt bé tota la seva estratègia mediàtica: va arribar en taxi, va marxar a casa tot just acabar el debat, sense passar per la seu del seu partit per saludar els militants que s'havien desplaçat fins allà per veure i comentar el debat. No va ser, perquè vol "conciliar" la vida política i familiar. Tot un mestre demagògic, si no fos pel casoplón de què gaudeix...





Ribera, que se les prometia felices, després dels bons resultats del seu primer debat, no va ser capaç de preveure que tant Sánchez com Casat havien après la lliçó i les seves intervencions res anaven a tenir amb les del dia anterior, per això estan els assessors. El líder taronja, nerviós, va rebre a dreta i esquerra. "En totes les parts del món ha funcionat molt bé la llei de les compensacions, al qual puja la veu li baixen la canya" diu la meva estimada Mafalda.





Doncs bé, després d'escoltar el que van dir els quatre candidats i, sobretot, el que no van comptar dels seus programes electorals, només queda esperar en aquesta recta final fins al 28 que deixin anar alguna cosa més que puguin treure de la casa a aquestes persones que en principi tinguin dubtes sobre a quin candidat va a donar el seu vot, o que hagin decidit fa temps que no pensen acudir perquè els candidats, i la política en general, els ha defraudat. Cras error, la política és cosa de tots, no només dels que cobren d'ella. Com diu Mafalda, avui va d'ella, "Tenim homes de principis, llàstima que mai els deixin passar del principi".