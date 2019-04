UGT i CCOO de Catalunya animen a omplir els carrers l'1 de maig a favor dels drets i la igualtat

CCOO i UGT de Catalunya han demanat "omplir els carrers" el proper dimecres 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors, després d'haver votat a les eleccions generals de diumenge a opcions polítiques que estiguin a favor de qüestions com la derogació de les reformes laborals .









Ho han fet aquest dimecres els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament, en la roda de premsa de presentació de les mobilitzacions per l'1 de maig, que portaran com a lema 'Primer, les persones' per aconseguir més drets, igualtat i cohesió.





"Esperem que l'èxit de la mobilització sigui doble: l'1 de maig omplim els carrers i el 28 d'abril omplim les urnes de vots contra les reformes laborals, la precarietat i la sinistralitat" i per a la recuperació de drets i més democràcia, ha sostingut Ros.





Pacheco ha advocat per portar la mobilització a les "carrers, empreses i urnes" i exigir que les persones es posin al centre de polítiques que abordin la fi de la precarietat, sinistralitat discriminació per gènere i origen i la pobresa.





El secretari general de CCOO de Catalunya ha valorat que l'1 de maig "serà la primera lectura política" dels resultats dels comicis del 28 d'abril i ha remarcat que seran els treballadors qui els hauran d'interpretar.





Pacheco també ha posat sobre la taula la possibilitat d'una vaga general si no es compleixen en aquestes condicions, tal com ha subratllat que ja sonaven "els tambors" de mobilització el 2017.





La manifestació de l'1 de maig comença a les 11.30 hores a plaça Urquinaona i recorre Via Laietana fins al final, davant de l'edifici de Correus, on estarà l'escenari per als parlaments de després de la marxa, i aquest any la manifestació no acabarà a la plaça de la Catedral.