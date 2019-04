La Generalitat denuncia davant de Fiscalia l'afusellament del ninot de Puigdemont a Coripe

La consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, ha anunciat aquest dimecres que el Govern denunciarà a la Fiscalia de delictes d'odi i discriminació "la crema i l'afusellament" d'un ninot que representava l'expresident Carles Puigdemont a Coripe (Sevilla) el 21 d'abril.













Durant la roda de premsa després del Consell Executiu, la també portaveu del Govern ha explicat que l'Executiu de Quim Torra considera que aquests fets podrien ser "un delicte d'incitació a l'odi ia la violència" de l'article 510 del Codi Penal, sense perjudici de que pugui ser constitutiu d'altres delictes.





"Ens sorprèn que ni Fiscalia ni la Policia espanyola hagin actuat d'ofici com sí van fer amb casos com el de Valtonyc, Pablo Hasel, el de Willy Toledo" i altres que ha citat, com el de l'actor Toni Albà, el del regidor Jordi Pessarrodona i diverses persones per tuits.