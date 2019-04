El cineasta britànic Mike Leigh, Millor Director al Festival de Cannes (França) per 'Secretos y mentiras', ha visitat el matí d'aquest dijous la tercera edició del Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest) amb la seva última pel·lícula 'La tragedia de Peterloo', que s'estrenarà en cinemes el 10 de maig.









El director ha visitat el festival, amb l'actor Alexis Michalik, l'escriptor Romain Puértolas i el director Salvador Simó, per presentar el seu últim projecte, que participa en la secció oficial del certamen.





En aquesta cinta, el director reconstrueix la repressió policial viscuda a Manchester (Anglaterra) el 19 d'agost de 1819 a una representació èpica dels fets ocorreguts després d'una manifestació pacífica a favor de la democràcia, que es va convertir en un dels episodis més sagnants i notoris de la història britànica.





REFORMA POLÍTICA





Leigh, responsable de pel·lícules com 'El secreto de Vera Drake' i 'Mr. Turner ', retrata com les forces del govern britànic van carregar contra una multitud de més de 60.000 persones que s'havien reunit per exigir una reforma política i per protestar contra l'augment dels nivells de pobresa.





Aquella tragèdia, la gestació retrata el cineasta durant els 154 minuts de metratge, va ser un moment decisiu en la democràcia britànica i va ser l'inici de la fundació del diari 'The Guardian'.





Encapçalen el repartiment Rory Kinnear --'Penny Dreadful'--, Maxine Peake --'Black mirror'--, Neil Bell --'Peaky Blinders'--, Philip Jackson --'Patrick's Day'--, Vincent Franklin --'Doc Martin'--, Karl Johnson --'La muerte de Stalin'-- i Tim McInnerny --'101 dálmatas'--.





Leigh va projectar aquesta pel·lícula en la passada edició del Festival Internacional de Cinema de Venècia (Itàlia).