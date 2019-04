Peter Brook, la gran llegenda del teatre, Premi Princesa d'Astúries de les Arts

El director de teatre, pel·lícules i òpera, Peter Brook, ha estat guardonat aquest dimecres amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2019. A aquest premi optaven 40 candidatures procedents de 17 països.









El jurat encarregat d'atorgar el Premi Princesa d'Astúries de les Arts ha considerat al dramaturg britànic Peter Brooks com "un dels grans renovadors de les arts escèniques" gràcies a uns muntatges que "van obrir nous horitzons" i van contribuir "a l'intercanvi de coneixements entre cultures".





Segons la seva opinió, amb muntatges d'alt compromís estètic i social com 'Marat-Sade' o 'Mahabharata', Brook va obrir nous horitzons a la dramatúrgia contemporània "en contribuir de manera decisiva a l'intercanvi de coneixements entre cultures tan diferents com les d'Europa, Àfrica i Àsia".





A més, han destacat que continua emocionant "de manera intensa" a través de posades en escena "de gran puresa i simplicitat, fidel al concepte de 'espai buit'".





UNA VIDA SOBRE L'ESCENARI





Peter Brook va néixer a Londres el 21 de març a 1925. Es va graduar en Art al Magdalen College d'Oxford i va realitzar els seus primers muntatges, 'La màquina infernal' (1945) de Jean Cocteau, 'King John' (1945) de Shakespeare i 'Vicious circle' (1946) de Jean Paul Sartre, amb tot just vint anys.





Entre 1947 i 1950 va assumir la direcció de la Royal Opera House de Covent Garden (Londres), on va destacar la seva producció de l'òpera de Strauss Salomé amb el vestuari dissenyat per Salvador Dalí, i en 1962 va ser nomenat director del Royal Shakespeare Theatre (Stratford) , teatre que va abandonar el 1970 davant la prohibició de treballar amb actors internacionals i després d'haver presentat les obres de Shakespeare amb un enfocament nou i enginyós.





El 1971 va establir la seva residència a París i va fundar el Centre Internacional d'Investigació Teatral (CIRT), denominat actualment Centre Internacional de Creacions Teatrals (CICT), del qual és director. També va dirigir, entre 1974 i 2010, el teatre parisenc Les Bouffes du Nord.





Considerat el millor director teatral del segle XX i un dels grans renovadors del teatre contemporani, Peter Brook, que també ha dirigit òpera i cinema, ha treballat en escenaris de tot Europa i en països com l'Índia, Sud-àfrica i l'Iran, entre d'altres. De les seves obres, que abasten gairebé tots els estils teatrals, destaquen títols com 'Mesura per mesura' (1950), 'La tempesta' (1955) o 'La visita' (1958), a més d''El rei Lear' (1962) , 'The Screens' (1964), 'Marat-Sade' (1964), 'Timó d'Atenes' (1974), 'Ubu Rei' (1977), 'El jardí dels cirerers' (1981), 'La conferència de els ocells '(1976) i l'òpera' la tragèdia de Carmen '(1983).





El 1985, i després de deu anys de preparació, va presentar 'Mahabharata', un muntatge teatral de sis hores de durada que va suposar la seva consagració definitiva. El 1989, amb motiu de l'Any dels Drets i Llibertats de l'Home, va estrenar 'Aixeca't, Albert!', Un drama sobre la discriminació racial a l'Àfrica.





Entre els seus últims treballs es troben 'Sizwe Banzi est mort' (2007), 'Eleven and Twelve' (2009), 'Warum Warum' (2010), 'The Suit' (2012), 'Battlefield' (2015), 'The Prisoner '(2018) i' Why', que s'estrenarà al juny d'aquest any.