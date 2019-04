El Suprem no revisarà les condemnes per l'atemptat de la T-4 després de la sentència d'Estrasburg

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha denegat l'autorització perquè els membres d'ETA Igor Portu, Mattin Sarasola i Mikel San Sebastian puguin presentar un recurs de revisió de la sentència de l'Audiència Nacional que els va condemnar a cada un a més de 1.000 anys de presó per l'atemptat a la terminal T-4 de l'aeroport de Barajas, comès el 30 de desembre del 2006.









La petició per plantejar el recurs extraordinari de revisió es basava en una sentència dictada el 13 de febrer de 2018 pel Tribunal Europeu de Drets Humans que va condemnar Espanya a indemnitzar Portu i Sarasola amb 30.000 euros pel "tracte inhumà i degradant" que van patir quan van ser detinguts al gener de 2008.





Els recurrents sostenen que va establir que la confessió que va tenir en compte l'Audiència Nacional per condemnar-es va obtenir a conseqüència dels maltractaments infligits als mateixos, i per això la seva condemna havia de ser revisada per l'alt tribunal. En el seu dia van ser condemnats cadascun d'ells per dos delictes consumats d'assassinat terrorista, 48 assassinats en grau de temptativa, i estralls,





En l'acte donat a conèixer aquest dimecres la Sala Penal del Suprem denega la petició després de recordar, primer, que la sentència del TEDH que invoquen els recurrents com a motiu de revisió no es refereix a la sentència de l'Audiència Nacional sobre l'atemptat de la T-4, per la qual van ser condemnats, i la revisió se sol·licita, sinó a la sentència del Suprem de novembre de 2011 que va absoldre diversos guàrdies civils del delicte de tortures sobre Sarasola i Portu.





En segon lloc, l'alt tribunal exposa que no existeix en aquest cas sentència ferma que declari que les manifestacions dels recurrents fossin arrencades mitjançant violència o coacció, i "per descomptat no ho declara la sentència del TEDH".





El tribunal d'Estrasburg, en la Sentència que fonamenta la pretensió de revisió, diu, segons recorda la interlocutòria del Suprem: "En la mesura que els demandants no han al·legat que les lesions en qüestió hagin tingut sobre ells conseqüències a llarg termini i en absència de prova concloent relativa a la finalitat dels tractes infligits, el TEDH considera que els maltractaments infligits als demandants no poden ser qualificats com tortures. Dit això eren prou greus per a ser considerats com tractes inhumans i degradants".





"Conseqüentment -indica el Suprem--, les lesions patides en el moment de la detenció s'integren en la categoria de maltractaments, per la seva causació en dependències i sota la custòdia policial, sense que resulti acreditada la finalitat i causalitat amb el patrimoni probatori que va determinar la seva condemna a la Sentència la revisió es pretén".





Conclou, en conseqüència, que no concorren els pressupostos en la revisió de l'article 954.3 de la Llei processal, i no procedeix autoritzar la revisió que insta el recurrent", conclou l'acte.