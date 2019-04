Els nens de fins a 5 anys no haurien de passar més d'una hora al dia davant d'una pantalla o, directament, no fer-les servir si són menors de dos anys, segons les noves directrius dels experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre activitat física, comportament sedentari i son per a nens petits.









En resum, conclouen que els menors de cinc anys han de passar menys temps asseguts i mirant pantalles (o subjectes en cotxes de nadó i seients), dormir millor i tenir més temps per jugar i realitzar activitat física. "Això millorarà la seva salut física i mental i el seu benestar, i ajudarà a prevenir l'obesitat infantil i les malalties associades més endavant", assegura la directora del Programa de Vigilància i Prevenció de Malalties No Transmissibles de l'OMS, Fiona Bull.





L'organisme assegura que l'incompliment de les recomanacions actuals sobre activitat física és responsable de més de 5 milions de morts a tot el món cada any en tots els grups d'edat. Actualment, més del 23 per cent dels adults i el 80 per cent dels adolescents no són prou actius físicament.





"El que realment hem de fer és tornar el joc als nens. Es tracta de passar del temps sedentari al temps de joc, protegint al mateix temps el somni", explica la coordinadora de l'OMS per a l'obesitat infantil i l'activitat física, Joana Willumsen.





Específicament, en nadons menors d'1 any l'OMS aconsella que estiguin físicament actius "diverses vegades al dia" a través de jocs interactius a terra, principalment. En aquells que encara no es poden moure, recomanen almenys 30 minuts en decúbit pron (cap per avall i amb el cap de costat) repartits al llarg del dia mentre estan desperts.





Així mateix, incideixen que no haurien d'estar subjectes més d'una hora a la vegada (per exemple, cotxets / cotxets, cadires altes o lligat a l'esquena del cuidador), així com dormir entre 14 i 17 hores fins als 3 mesos d'edat, i entre 12 i 16 entre els 4 i els 11 mesos, incloent migdiades.





Per la seva banda, els nens d'1 a 2 anys d'edat haurien de passar com a mínim 180 minuts realitzant activitats físiques a qualsevol intensitat, incloent moderada a vigorosa. Tampoc és aconsellable que passin més d'una hora subjectes ni estar asseguts per períodes prolongats de temps. En el cas d'estar-ho, recomanen llegir i explicar contes.





Als 2 anys podrien començar a passar temps davant d'una pantalla, com televisió o videojocs, però mai més d'una hora, cosa que també recullen en nens de 3 a 4 anys.





"Com menys, millor", apunta l'OMS. En aquest rang d'edat han de dormir entre 11 i 14 "hores regulars" de son de "bona qualitat" comptant les migdiades. Als 3-4 anys es podria dormir una mica menys, entre 10 i 13 hores, amb 60 minuts diaris d'activitat moderada a vigorosa i 180 en total.