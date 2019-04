La coportaveu federal d'Equo, Carmen Molina, ha dimitit dels seus càrrecs davant la divisió interna que s'ha obert en el partit verd sobre amb quins partits havien d'anar coalitzats per a les eleccions europees del proper 26 de maig.









Així ho ha avançat l'altre coportaveu de la formació ecologista, Loic Alejandro, qui aposta perquè Equo concorri a aquests comicis de la mà de Compromís i altres partits sota la denominació 'Compromís per Europa'.





I és que, segons ha recordat, així ho van decidir majoritàriament seus afiliats i simpatitzants en la consulta que Equo va llançar fa uns dies, en la qual van donar suport reeditar la coalició amb Compromís de fa cinc anys, que els reservava el tercer lloc, i rebutjar la coalició amb Podem i Esquerra Unida, que els oferia el tretzè.





CONSULTA "IL·LEGAL"





No obstant això, l'ara coportaveu dimitida va denunciar llavors aquesta consulta al comitè de votacions del partit per "il·legal" perquè, segons va explicar, el que perseguia amb la mateixa era decidir si obrir una negociació amb Compromís, però no arribar directament a un acord de coalició amb aquesta formació valencianista.





A més, va recordar que al juny de 2018 ja es va realitzar una consulta en què es va aprovar un acord marc amb Unides Podem --recolzat pel 70% - amb vistes als diferents processos electorals previstos per a aquest any.





Aquesta bretxa interna entre els dos coportaveus els va portar a registrar per separat davant la Junta Electoral Central dues coalicions per a les europees: una amb Compromís i una altra amb Unides Podem. No obstant això, l'organisme arbitral els va avisar que havien de decidir-se per una d'elles perquè no podien concórrer en dues llistes diferents.





Així les coses, tant 'Compromís per Europa' com Unides Podem decidir deixar fora a Equo de les seves respectives llistes fins que resolguessin la seva crisi interna i, de fet, els seus noms no apareixen a les candidatures publicades aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat ( BOE).





TÉ TRES DIES PER RESOLDRE LES COSES





Ara bé, aquestes candidatures no són definitiva perquè la JEC haurà ara examinar el compliment de tots els requisits formals i sobretot els avals presentats per les formacions extraparlamentàries per a procedir, després, a proclamar les candidatures definitives al Parlament Europeu, que tornaran a la BOE el dimarts 30 d'abril.





Però, el passat 17 d'abril la coportaveu Carmen Molina va presentar la seva dimissió després de conèixer l'elevat percentatge de persones que va participar en la consulta, malgrat la seva il·legalitat, en no sentir-se majoritàriament recolzada, segons ha explicat ella mateixa. Una dimissió que l'altre coportaveu 'verd', Loic Alejandro, ja ha comunicat tant al Registre de Partits Ministeri de l'Interior com a la Junta Electoral.





Així les coses, ara, Alejandro té previst remetre un escrit al costat de Compromís a la JEC perquè procedeixi a integrar Equo en la llista de 'Compromís per Europa' i el seu candidat, Florent Marcellesi, en el lloc número tres, com així es va acordar inicialment, per tal de no quedar-se fora dels comicis al Parlament europeu.