El president del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, s'ha compromès aquest dimecres a impulsar mesures que avancin en "la memòria, la veritat i la justícia" per a les víctimes del terrorisme, que és un crim de "lesa de humanitat" que ha recalcat que no prescriurà si arriba a la Moncloa.





En un acte de campanya a Granada, al qual ha assistit la presidenta de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, Maite Landaluce, el president del PP ha assumit les seves reivindicacions, i es compromet també a modificar el Codi Penal per "penalitzar la convocatòria dels homenatges" a terroristes.





"Ni una sola humiliació més a 800 màrtirs" de la llibertat a Espanya, ha clamat davant unes mil persones en els Jardins del Triunfo granadins, on ha dit que comença la "reconquesta", sent el "epicentre de la remuntada" per "tirar a l'esquerra "del Govern.





Quan arribi a president de l'Executiu, Pablo Casado ha indicat que canviarà la llei general penitenciària perquè cap pres terrorista pugui accedir a segon grau sense col·laborar en l'aclariment dels 300 crims que "segueixen impunes". "O canten la traviata o seguiran a la presó en el règim penitenciari més sever", ha reblat.





Espanya és "una nació que mereix tenir un Govern a la seva altura", ha indicat Casado, per a qui la diferència amb l'esquerra també es tradueix en el fet que PSOE o Podem proposen, segons ha afegit, un "cop de destral fiscal", mentre que amb la baixada de "tots" els impostos que apunta el PP estalviaria 700 euros a l'any de mitjana per contribuent.





En un acte amb el president de la Junta i del PP-A, Juanma Moreno, sota un cel tapat, Casado ha abundat en la seva idea d'emular a nivell nacional a l'Executiu de la Junta d'Andalusia i així "aixecar catifes", "obrir portes i finestres" i "millorar els serveis públics" i "baixar impostos".





El candidat popular a la Presidència ha assenyalat que, encara que la gent no ho "creia", el nou Govern andalús, "en deu setmanes ha fet ja cent mesures", i ha suprimit l'impost "injust" de successions i donacions, pel que "set mil andalusos no havien rebut la casa dels seus pares o els seus avis" perquè no tenien diners per pagar-lo.





També ha advocat per seguir una política de transparència com la de la Junta, on Moreno, segons ha assenyalat Casado, "es va trobar a tres mil milions d'euros" en subvencions "sense justificar", i "cinc mil milions suposadament defraudats per 500 alts càrrecs".





En la seva intervenció, que ha clausurat un acte en què també han intervingut el cap de llista del PP al Congrés per Granada, Carlos Rojas, i el president provincial de la formació, Sebastián Pérez, el candidat popular ha retret als dirigents socialistes Pedro Sánchez i Susana Díaz que fossin "dopats" a les últimes eleccions andaluses en la mesura que la Junta "va ocultar" a 500.000 andalusos de les llistes d'espera del Servei Andalús de Salut, al "súmmum del desvergonyiment".