Els cossos de la dona i el seu fill de deu anys desapareguts a la tarda d'ahir al municipi d'Adeje, a Tenerife, han estat trobat morts a l'interior d'una cova situada entre el Barranco del Burro i el Barranco del Infierno. Un ampli dispositiu format per més de cent persones portava tot el dia buscant-per terra i aire a la zona rural de La Quinta de Ifonche i finalment han estat trobats sense vida.









La causa ha quedat sota secret de sumari i les diligències s'estan tramitant sota competència del Jutjat de violència sobre la dona número 1 d'Arona, segons han informat fonts judicials.





En el dispositiu, activat des de les onze del matí, participaven agents de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local, així com efectius del Consorci d'Emergències de Bombers i dos helicòpters, un d'ells pertanyent al Grup d'Emergències i Salvament (GES ) del Govern de Canàries, al qual es va sumar una unitat de terra.





Els fets van passar ahir dimarts, cap a les cinc de la tarda, quan un nen de cinc anys, fill i germà dels desapareguts, va ser trobat per uns veïns a la zona de La Quinta. Pel que sembla, el menor es trobava en estat de xoc i no parlava espanyol, per la qual cosa es va haver de contactar amb una veïna que parlava el seu idioma. El menor va explicar que el seu pare els havia portat a una cova, on els hauria agredit, i ell va poder sortir fugint, per la qual cosa immediatament es va donar avís a la Policia Local d'Adeje.





L'home va ser localitzat posteriorment a casa seva, situada al casc d'Adeje, on va ser detingut, i de moment s'havia negat a dir on es trobava la resta de la seva família, tots de nacionalitat alemanya. L'habitatge també va ser registrada per part de la Guàrdia Civil. En el cas del menor, aquest es troba sota tutela judicial.





En declaracions als mitjans, l'alcalde d'Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, ha indicat que, pel que sembla, el pare vivia al municipi, encara que no estava empadronat, i la seva família anava i venia a l'illa per visitar-lo. Fins ara, les hipòtesis apuntaven a un presumpte delicte de violència masclista, si bé no consta cap denúncia per maltractaments, de manera que caldrà esperar a que acabi la investigació.