El vicepresident de la Junta d'Andalusia, Juan Marín (Cs), ha cridat aquest dimecres a "lluitar fins al final" per guanyar les eleccions el 28 d'abril i aconseguir traslladar el canvi que van aconseguir a Andalusia a tot Espanya.





"Podem guanyar diumenge però no podem baixar la guàrdia ni un sol minut. Hem de seguir amb la mateixa constància i les mateixes ganes. El tenim molt a prop", ha afirmat en un míting de campanya de Cs a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) davant unes 150 persones.





Marín ha argumentat que en les eleccions andaluses es donava per fet que el PSOE tornaria a governar i, sumant a Cs, PP i Vox, van aconseguir superar-los, pel que creu que pot tornar a succeir en les generals: "Alguns deien que això no es podia fer".





Ha sostingut que "Cs va néixer per al 28 d'abril, per canviar aquest país, per fer les reformes que mai es van atrevir a fer", i ha avisat a PP i PSOE que han de acostumar-se a parlar i dialogar amb altres partits perquè considera que el bipartidisme ha mort i que s'han acabat els governs monocolors.





També ha assegurat que queden tres dies perquè es produeixi el canvi que esperen a Espanya i s'ha dirigit al president del Govern, Pedro Sánchez: "Ha arribat el moment de dir-li a Sánchez que vagi preparant les maletes".





"Anem a donar-li la volta a les enquestes, lluitarem fins a l'últim minut perquè ha arribat el moment de Cs, d'Espanya, de Catalunya, de tenir aquest país que tots hem somiat alguna vegada on tots siguem lliures i iguals", ha sentenciat.





Marín ha reivindicat la capacitat de gestió de govern de Cs, ja que considera que l'han demostrat en els primers mesos estant en la Junta d'Andalusia, tot i que altres partits acusaven a la seva formació de no saber gestionar un govern, i ha defensat que a partir de diumenge començaran a "demostrar" que també són capaços de gestionar Espanya.





"S'equivocaven els que deien que no sabíem gestionar", ha destacat, i ha relatat algunes de les mesures impulsades des d'Andalusia sobre regeneració democràtica, corrupció i fiscalitat, entre altres qüestions.





CARINA MEJÍAS





La número cinc de Cs per Barcelona a les eleccions generals, Carina Mejías, ha sostingut que en els debats electorals s'ha vist que el candidat del partit taronja, Albert Rivera, és "el millor candidat, té el millor equip i el millor programa" .





"Ha triomfat en aquests debats", ha celebrat, i ha qualificat d'imprescindible que Sánchez no segueixi al capdavant del Govern, pel que ha demanat als votants de Cs que convencin als seus coneguts per votar a la seva formació el diumenge.





DIMAS GRAGERA





El diputat de Cs al Parlament i candidat a l'Alcaldia de Santa Coloma de Gramenet, Dimas Gragera, ha insistit que les eleccions de diumenge han de ser un reflex del que va passar a les andaluses i ha advertit del risc que el PSOE segueixi al Govern: "Si Sánchez arriba al Govern i pacta amb els separatistes, posarem en perill tot pel que hem lluitat".





També ha cridat a guanyar l'Alcaldia de Santa Coloma de Gramenet i ha confiat que Cs rebre un "triplet": obtenir un bon resultat el 28A, en les eleccions europees del 26 de maig i guanyar les municipals en aquesta població.