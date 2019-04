PP i Cs demanen la dimissió de Sanchis en el debat de TV3 que ell modera

Les candidates del PP i de Cs a les eleccions generals per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo i Inés Arrimadas respectivament, han criticat aquest dimecres el director de TV3, Vicent Sanchis, al principi del debat electoral que ell mateix modera i han demanat la seva dimissió.









La candidata de la formació taronja li ha lliurat un cartell que emulava una carta de dimissió: "TV3 és una maquinària separatista. No només està processat per posar aquest canal al servei de l'independentisme, sinó que està reprovat pel Parlament".





Arrimadas ha assegurat que quan Sanchis va ser nomenat per la Cambra catalana va dir que marxaria quan el Parlament li ho demanés però ella ha assegurat que "el Parlament li ha dit que es vagi i segueix cobrant 110.000 euros com un conseller".





"Deixi de ser el conseller de la propaganda, un comissari polític. Miri, li he redactat la seva carta de dimissió perquè vostè compleixi amb el que diu el Parlament i el que diu la justícia, perquè és una vergonya que tots els que ens veuen avui hagin de pagar-los el sou ", i ha afegit que ha vist a Sanchis en actes polítics de JxCat.





Álvarez de Toledo ha afirmat que en els últims tres anys hi ha hagut una anomalia democràtica a Catalunya: "Per exemple, una anomalia és vostè, que és moderador i està processat per desobediència en una operació d'assalt a la legalitat constitucional".





Ha criticat que a la televisió pública catalana "es maltracti i s'humiliï a la meitat dels catalans" en referència als constitucionalistes.





Abans d'aquestes intervencions, el candidat d'ERC, Gabriel Rufián, s'havia referit a la televisió i la ràdio públiques catalanes fent una "defensa tancada dels treballadors de de TV3 i de Catalunya Ràdio, que han estat vilipendiats".





Després de les intervencions de les candidates del PP i de CS, la número dos de JxCat, Laura Borràs, ha defensat que TV3 "és tan plural que permet que es puguin estar al plató per dir això" i ha titllat de inaudit que es refereixin a la televisió pública com maquinària separatista.