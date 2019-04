Rivera pregunta a Casado per què creu que "se li van els votants" i "gent vàlida" com Garrido

El líder de Ciutadans i candidat a la Presidència del Govern, Albert Rivera, ha aconsellat al PP que, en comptes de criticar la formació taronja per fitxar l'expresident de la Comunitat de Madrid Ángel Garrido, pensi per què "se li van els votants "i" gent vàlida "com el successor de Cristina Cifuentes.









En un esmorzar organitzat per Nueva Economia Fórum a Madrid, Rivera ha defensat la decisió de Cs d'incloure a Garrido en el lloc número 13 de la candidatura a les eleccions autonòmiques a Madrid.





L'expresident autonòmic anava a concórrer amb el PP als comicis europeus, en el quart lloc de la llista.





"Als que cada dia perden més vots escons i militants", el líder de Ciutadans els ha recomanat que, "en comptes de preguntar-se per què la gent s'il·lusiona amb un projecte que creix" i que representa "el centre polític", "es preguntin què han fet malament, què està passant".





A més, ha defensat que Garrido pot canviar de partit si vol perquè "aquest és un país lliure" i perquè "la gent que ha treballat" per Espanya pot sentir que té "el dret i també l'obligació moral" de seguir aportant la seva experiència en la política.