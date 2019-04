Nou projecte de realitat augmentada en la cirurgia 'in vivo'

L'Hospital El Pilar del grup Quirónsalud i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) col·laboren en REALQUIRUR, un projecte d'aplicació de Realitat Augmentada en cirurgies obertes.









L'objectiu és superposar les imatges de les proves diagnòstiques del pacient a la visió

del cirurgià i modificar-les en temps real quan, durant la intervenció, es moguin o modifiquin les diverses estructures anatòmiques que interessen al cirurgià.





El projecte compta amb el finançament del Centre de Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI) i està previst que es pugui començar a provar a quiròfan a la fi de 2019.





El projecte REALQUIRUR ha rebut un finançament de més de 200.000 euros del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI) per als propers dos anys.





La realitat augmentada és una tecnologia de visualització tècnicament madura des de 2012, en ple avanç comercial i estratègic multisectorial. Consisteix a incorporar, a través de diferents tipus de dispositius, des de la càmera d'un Smartphone fins a unes ulleres de disseny específic per a la realitat augmentada, informació afegida a la realitat que l'usuari veu, de gairebé qualsevol índole, fins i tot intel·ligent, o amb la que pot interactuar.





El doctor Juanjo Torrent, ginecòleg especialista en cirurgia oncològica de l'Hospital El Pilar i director de J. Torrent Institute en el mateix centre, va pensar en la possibilitat d'usar aquesta tecnologia com a suport en cirurgies obertes. "Quan intervenim al pacient, per arribar al tumor el cirurgià mou elements clau com el mateix tumor, vasos sanguinis, etc... La meva idea era incorporar a les imatges que obtenim a través d'un TAC o una ressonància, imatges en realitat augmentada. Això podria permetre al cirurgià, especialment en cirurgies obertes, tenir al seu abast en el moment que ho desitgi, o permanentment, la visualització d'elements clau en l'operació com ara tumors, vasos especialment sensibles o similars, a fi d'augmentar l'eficàcia de la cirurgia evitant danys, reiteracions o recerques ara poc evitables o fins i tot imprescindibles".





Aquesta és la problemàtica que el doctor Torrent va plantejar als investigadors del CIMNE que van decidir acceptar el repte. Es tracta d'una iniciativa pionera, ja que, a dia d'avui, no existeix cap model basat en realitat augmentada capaç de simular en temps real les imatges procedents de proves efectuades a pacients.





Per a això, cal simular, amb la precisió suficient, la deformació dels òrgans, dels teixits que el cirurgià manipula, en temps real, mentre opera.





El model es desenvoluparà inicialment en cirurgies hepàtiques perquè el fetge és l'òrgan més homogeni del cos humà i planteja menys dificultats a l'hora de desenvolupar els càlculs.